Бойовики ХАМАС тримають у заручниках 210 людей – ЦАХАЛ

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі повідомив, що нині 210 людей перебувають у заручниках палестинського ісламістського руху ХАМАС.

Про це 21 жовтня пише The Times of Israel, повідомляє Кореспондент.

За його словами, така кількість заручників не остаточна, оскільки військові Ізраїлю вивчають нову інформацію щодо зниклих безвісти.

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня бойовики ХАМАС звільнили двох громадянок США, яких тримали у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

У Міжнародному комітеті Червоного хреста підтвердили звільнення двох заручників, яких утримували у Секторі Гази. Жінки вже повернулись до своїх родин після двох тижнів полону.

«Ізраїль готовий перейти до наземної операції в Газі в той час, який він обере, і буде продовжувати її до досягнення цілей.

Під час нападу ХАМАС було викрадено громадян 42 країн, ми не виключаємо звільнення заручників військовим шляхом», – заявив Хагарі.

Агентство Телевидения Новости