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Розбій у Харкові на Полтавському шляху: злодія затримано

Розбій у Харкові на Полтавському шляху: злодія затримано

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до розбою.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківській області.

Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні прибули на повідомлення про розбій на вулиці Полтавський Шлях.

За попередньою інформацією, до магазину зайшов чоловік з балаклавою на голові та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами з каси.

Після скоєного він побіг з місця події в невідомому напрямку.

Поліцейські передали інформацію з описом імовірного нападника в радіоефір та розпочали пошук.

Під час відпрацювання виклику, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нього предмет, візуально схожий на пістолет.

Ймовірного нападника також упізнала продавчиня магазину.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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