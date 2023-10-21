На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили десять атак армії рф

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Старикове та Білопілля Сумської області; Гатище, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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