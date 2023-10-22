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Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по «Новій пошті» під Харковом

Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по «Новій пошті» під Харковом

Увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич Харківського району.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об’єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв. метрів, повідомили в ДСНС Харківської області.

За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало.

В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости

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