Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по «Новій пошті» під Харковом

Увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич Харківського району.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об’єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв. метрів, повідомили в ДСНС Харківської області.

За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало.

В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости