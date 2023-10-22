Сегодня 07:55
Просмотров: 83
Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по «Новій пошті» під Харковом
Увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич Харківського району.
В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об’єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв. метрів, повідомили в ДСНС Харківської області.
За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало.
В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 рятувальників.