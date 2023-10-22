Двох жертв ракетного удару по «Новій пошті» під Харковом ще не опізнали – поліція

Внаслідок обстрілу термінала «Нової пошти» в селі Коротич під Харковом 21 жовтня 6 людей загинули та 16 зазнали травм різного ступеня важкості.

Всі постраждалі отримують допомогу в лікарні, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що експертам доведеться робити аналізи ДНК, щоби опізнати жертв російського терору.

Слідчі та криміналісти Слідчого управління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції на місці. Збираємо докази воєнного злочину росіян.

Зареєстрували та розслідуємо кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

«Всі жертви – це цивільні мешканці області, які просто виконували свою роботу. Співчуваємо родинам загиблих та вже працюємо на місці удару», – написав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости