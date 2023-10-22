На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили понад 15 атак

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 жовтня. 606 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Кремлівські терористичні війська цинічно завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі, цього разу поціливши по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Внаслідок прицільного влучання 6 осіб загинуло та 16 отримали поранення.

Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 «шахеди».

Авіаційних ударів зазнали Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Новокалинове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Антонівка, Бургунка, Миколаївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости