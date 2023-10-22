Перевезення дітей та увімкнення фар: в Україні оновили ПДР

Для водіїв дещо зміниться у Правилах дорожнього руху. Це зробили для того, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

Про новації повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Зміни внесли на засіданні Кабінету міністрів України у п’ятницю 20 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Зміни у ПДР торкнулися перевезення дітей та увімкнення фар.

Відтепер обов’язком водіїв є вмикання денних ходових вогнів під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами. Якщо у конструкції вашого транспортного засобу таких вогнів нема – вмикайте ближнє світло фар.

Також законодавчо закріплено заборону перевозити дітей, менших за 150 сантиметрів, якщо у транспортному засобі нема «дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу».

Крім того, не можна перевозити малюків на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, окрім ряду випадків. Про які саме випадки ідеться – не вказано.

І остання зміна у ПДР – уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Агентство Телевидения Новости