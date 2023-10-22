У Харкові поліцейські вилучили занедбану дитину у п’яних батьків

21 жовтня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про родинну сварку в Основʼянському районі міста, де була присутня дитина. Правоохоронці встановили, що сварка відбувалася між 33-річною жінкою та 44-річним чоловіком, які знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. Вдома перебував наляний хлопчик віком 3,5 роки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як з’ясувалося, дитина не вміє розмовляти, батьки не займаються розвитком та вихованням хлопця, у помешканні антисанітарні умови, бруд, порожні пляшки від алкогольних напоїв.

Працівники сектору ювенальної превенції вирішили тимчасово вилучити дитину з родини на підставі медичного акту.

Хлопчик доставлений до дитячої лікарні, де його оглянули лікарі. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Щодо батьків складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости