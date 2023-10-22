Відношення до військової служби затриманий не має: подробиці озброєного нападу на магазин у Харкові
Харківські поліцейські затримали чоловіка, який 21 жовтня скоїв розбійний напад на крамницю на Полтавському Шляху. Зловмисник зайшов до магазину, направив на продавця зброю та наказав віддати всі гроші, що були в касі.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
21 жовтня близько 12:40 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов виклик про те, що в одному з магазинів у Новобаварському районі невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи зброєю, заволодів грошима та ювелірними прикрасами продавця.
Співробітники відділу поліції оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний раніше судимий чоловік. Ніякого відношення до військової служби він не має. Нападник у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.