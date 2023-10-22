Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:58
Просмотров: 53

У Харкові затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в центрі міста

У Харкові затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в центрі міста

21 жовтня під час патрулювання Шевченківського району патрульні отримали повідомлення про двох чоловіків, які здійснили декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет.

Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірних правопорушників, повідомили в УПП Харківської області.

На вулиці Сумській патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Під час спілкування чоловік повідомив, що має з собою пневматичний пістолет, з якого недавно здійснив постріли у середмісті.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку та переховується від суду. Чоловік, імовірно, вчинив правопорушення за ч. 3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Надалі патрульні передали затриманого слідчим.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 