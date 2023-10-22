Поліція показала, як виглядає термінал «Нової пошти» під Харковом після ракетного удару

6 загиблих та 16 поранених – це остаточні дані щодо жертв внаслідок ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом 21 жовтня.

За даними правоохоронців, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, 16 постраждалих з осколковими пораненнями шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу.

Постраждалі – мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости