Компанія відшкодує клієнтам вартість знищених посилок – «Нова пошта»

21 жовтня вночі росія вдарила двома ракетами по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом. 6 працівників компанії загинули, 16 пораненим надається медична допомога.

У компанії розповіли, що буде із тими посилками, які перебували в цьому терміналі.

«Посилки, які знаходились на Харківському терміналі та вціліли, будуть відправлені отримувачам з понеділка. За вантажі, які були знищені внаслідок ракетних влучань, компанія відшкодує клієнтам вартість згідно оцінки.

Ми приносимо співчуття рідним та близьким наших працівників. Компанія надасть медичну, психологічну та матеріальну допомогу кожному працівнику, хто був на зміні, та родинам загиблих», – зазначили в компанії.

22 жовтня «Нова пошта» оголошує день жалоби.

Агентство Телевидения Новости