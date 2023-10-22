Постраждалих вже 17, також правоохоронці з’ясовують кількість ракетних ударів: оновлені дані прокуратури

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом 21 жовтня збільшилася до 17 осіб.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області Дмитро Чубенко.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився.

Також правоохоронці встановлюють точну кількість ракетних ударів по передмістю Харкова.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Станом на вчора вважалось що влучило дві ракети. Зараз, за думкою експертів, скоріш за все було одно влучання в саму будівлю. Обставини обстрілу встановлюється, правоохоронці шукають інше можливе місце влучання другої ракети.

Агентство Телевидения Новости