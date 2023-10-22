Окупанти скинули на Куп’янщину авіабомбу ФАБ: правоохоронці показали наслідки

22 жовтня близько 10:00 окупаційні війська завдали удар ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 39-річна жінка.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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