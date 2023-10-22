Влучання ракети у термінал «Нової пошти» під Харковом: відео з камер спостереження

Постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом вже 17. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, кількість потерпілих зросла з 16 до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації чоловік відмовився.

Також правоохоронці з’ясовують кількість ракетних ударів по передмістю Харкова ввечері 21 жовтня. «Станом на вчора вважалось, що влучило дві ракети. Зараз, за думкою експертів, скоріш за все, було одне влучання в саму будівлю. Обставини обстрілу встановлюється, правоохоронці шукають інше можливе місце влучання другої ракети».

У соцмережах публікують відео ракетного удару з камер спостереження.

Агентство Телевидения Новости