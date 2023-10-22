Двоє людей зазнали травм у ДТП на мосту Ландау

22 жовтня на проспекті Героїв Харкова при заїзді на міст водій ВАЗ 2101 не надав перевагу у русі автомобілю Subaru Legacy, внаслідок чого сталось зіткнення.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Травмувалися 64-річний водій ВАЗ та його пасажирка 36 років.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости