Ракетний удар по «Новій пошті» під Харковом: висновки слідчих, стан постраждалих

Термінал «Нової пошти» в селі Коротич під Харковом, вантажне відділення. Саме сюди прийшовся ракетний удар ввечері 21 жовтня: пряме влучання. В результаті сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Зайнялася пожежа. На місці працювали 9 одиниць техніки та близько пів сотні рятувальників. Шестеро працівників «Нової пошти» загинули, 16 були доставлені в лікарню.

Дмитро Чубенко, спікер прокуратури Харківської області

Всі працівники підприємства є цивільними. Наскільки мені відомо, підприємство працювало цілодобово, тобто воно розподіляло вантажі за адресатами. А зранку вантажівки забирали ці відправлення, щоб відвезти їх по відділеннях. І в момент саме цієї роботи по будівлі було нанесено ракетний удар, від чого ці особи загинули і були травмовані.

Росіяни поцілили у вантажний термінал, де пакують посилки та вантажать габаритні відправлення, розповідають працівники.

Олексі Корнієнко, фахівець ділянки «Нової пошти»

Коли я був в цій будівлі, я з правої сторони побачив сполох, гул, побачив як посилки підлітають і відразу побіг наверх. Темрява, пил, уламки… Ми швидко з товаришами евакуювалися. Сталася пожежа, відразу почало все гріти. Коли вже обійшов будівлю, бачив, як евакуйовували людей.

Зранку на місці ще продовжували роботу рятувальники та праоохоронці.

Олександр Кобилев, т.в.о. нач. відділу СУ ГУНП Харківської обл.

На теперішній час уже проведено огляд місця події, вилучено уламки від ракети, попередньо, це С-300. Пошкодження значні, пробитий дах, пошкоджені стіни. Протягом всієї ночі на місці працювали слідчі, оперативні працівники. Було складно вночі в повній мірі встановити усі сліди цього злочину, тому на теперішній час проводиться додатковий огляд місця події з метою фіксації повної слідової картини.

За даними прокуратури, з’ясовується, скільки саме ракет запустили російські військові по передмістю Харкова напередодні ввечері. Руслан, працівник вантажної ділянки, по якій вдарила російська ракета, каже, що жертв могло бути набагато більше. Влучило саме по тому місцю, де в той момент мали працювати всі співробітники. Але дивом роботу із посилками завершили раніше та більшість людей розійшлася по території термінала.

Руслан Атаманенко, співробітник «Нової пошти»

Мы вчера уже в 10 часов разгребли территорию эту. Обычно ми туда свозим все посылки и все люди там работают, раскидывают посилки по городам. Обычно мы возимся там до 12, все люди. А тут в 10 мы разгреблись и все разошлись дальше заниматься своими делами. И в 10:15 произошел взрыв. Именно в то место, где мы занимались. Услышал бах, потух свет, я на ощупь нашел телефон. Возле меня все кричат, все на выход, я побежал тоже с ранеными. И уже потом почувствовал ногу, штанина уже мокрая, кровь течет. Осколок.

Усі 16 травмованих – це чоловіки віком від 19 до 48 років. Травми у постраждалих різні.

Руслан Врагов, медичний директор лікарні

З них 7 людей у важкому стані, двоє з цих вкрай важкі, вони досі знаходяться на апаратах ШВЛ. Всім сімом пораненим вчора зробили операції, в них проникаючі поранення грудної та черевної порожнини. Також було встановлено апарати зовнішньої фіксації, тому що було багато переламів кінцівок.

8 постраждалих із пораненнями легкої та середньої важкості зараз перебувають в хірургічному відділенні і один – у травматологічному. Пацієнти із важкими травмами, відповідно, в реанімації. Прогнозів щодо динаміки їхнього стану лікарі не дають.





Агентство Телевидения Новости