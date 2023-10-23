Залізничнику з Харкова загрожує до 8 років увʼязнення: розповідав окупантам про ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка за фактом збору та поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Працівник однієї із залізничних станцій Харківщини, маючи проросійські погляди, активно допомагав збройним силам рф, повідомляє прокуратура Харківській області.

Так, чоловік фіксував дані про розташування української військової техніки, особового складу Сил оборони, а також об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова та області.

Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрану інформацію коригувальник «зливав» у закритий проросійський Телеграм-канал.

У подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по Харківському регіону.

Наразі харківʼянин перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Агентство Телевидения Новости