Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 98

Грета Тунберг підтримала палестинців у Газі: реакція Ізраїля

Грета Тунберг підтримала палестинців у Газі: реакція Ізраїля

Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка підтримала палестинців у секторі Гази.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet із посиланням на заяву міністерства, пише Бабель.

«ХАМАС — терористична організація, яка знищила та вбила 1 400 безневинних ізраїльтян, включаючи дітей, жінок та старих, і викрала понад 200 людей у Газу.

Ця позиція позбавляє її [Грету Тунберг] права бути зразком моральних та освітніх цінностей.

Вона більше не має права використовуватися як модель для натхнення та навчання ізраїльських студентів», — заявило Міністерство освіти Ізраїлю.

20 жовтня Грета Тунберг опублікувала фото на підтримку палестинців у Газі, а також заявила: «Світ має висловитися, вимагаючи негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних». Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 