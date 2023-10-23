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Всім постраждалим від удару по терміналу «Нової пошти» надається медична допомога

Всім постраждалим від удару по терміналу «Нової пошти» надається медична допомога

В медичних закладах області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу «Нової пошти» 21 жовтня.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Наразі в лікарнях перебувають 16 людей. Усі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.

7 постраждалих у важкому стані, 5 з них – в реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.

Усім надається необхідна медична допомога.

Агентство Телевидения Новости

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