Всім постраждалим від удару по терміналу «Нової пошти» надається медична допомога

В медичних закладах області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу «Нової пошти» 21 жовтня.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Наразі в лікарнях перебувають 16 людей. Усі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.

7 постраждалих у важкому стані, 5 з них – в реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.

Усім надається необхідна медична допомога.

Агентство Телевидения Новости