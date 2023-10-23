Вкрав в обміннику 500 тисяч гривень: злодія затримано

Харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту пів мільйона гривень.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Чоловік підібрав ключ, проник у приміщення та заволодів грошима у сумі 500 тисяч гривень.

Його знайомий чекав на нього в автомобілі та спостерігав за ситуацією. За це він мав отримати частку грошей.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та оперативники Харківського райуправління № 2 встановили особи та місцезнаходження зловмисників.

Ними виявились раніше судимі харків’яни 31 і 37 років.

Речові докази – грошові кошти вилучено.

Наразі 37-річного безпосереднього виконавця злочину затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру.

Щодо його спільника вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Також перевіряється причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости