Вкрав в обміннику 500 тисяч гривень: злодія затримано
Харківська поліція оперативно розшукала зловмисників, які викрали з обмінного пункту пів мільйона гривень.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Чоловік підібрав ключ, проник у приміщення та заволодів грошима у сумі 500 тисяч гривень.
Його знайомий чекав на нього в автомобілі та спостерігав за ситуацією. За це він мав отримати частку грошей.
Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та оперативники Харківського райуправління № 2 встановили особи та місцезнаходження зловмисників.
Ними виявились раніше судимі харків’яни 31 і 37 років.
Речові докази – грошові кошти вилучено.
Наразі 37-річного безпосереднього виконавця злочину затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру.
Щодо його спільника вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Також перевіряється причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів.