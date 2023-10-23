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«Продовжуємо подавати тепло споживачам Харківщини», – Синєгубов

«Продовжуємо подавати тепло споживачам Харківщини», – Синєгубов

Першочергово тепло подається до соціально важливих об’єктів.

У громадах області запущені 74 котельні, про це в ефірі «Єдиних новин» розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На сьогодні уже мають опалення 83 об’єкти соціальної сфери, в тому числі 28 лікарень.

Також з теплом уже 469 багатоквартирних будинків області», – повідомив Синєгубов.

Він розповів й про ситуацію після обстрілів Харківщини.

«Внаслідок ударів рф керованими авіабомбами по селу Курилівка Куп’янського району пошкоджено лінії електропередач. Без світла залишилися 140 дворів, в яких проживають 230 мешканців.

Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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