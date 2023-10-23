Ізраїль атакував понад 300 цілей бойовиків у Газі

Збройні сили Ізраїлю за минулу добу завдали близько 320 ударів по цілях угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» у секторі Газа.

Про це 23 жовтня повідомила армійська пресслужба, пише Кореспондент.

Зазначається, що атаки були зосереджені на об’єктах, які можуть потенційно загрожувати ізраїльським військам під час наземної операції.

Зокрема, завдано ударів по тунелях, де переховувалися бойовики, спостережних пунктах, а також позиціях мінометів і протитанкових керованих ракет.בין היעדים שנתקפו בהכוונת שב״כ ואמ״ן, מנהרות בהן פעילים של ארגון הטרור חמאס, עשרות מפקדות מבצעיות שבחלקן הסתתרו מחבלי חמאס וגא״פ, מתחמים צבאיים ששימשו את הארגון ועמדות תצפית >> pic.twitter.com/ilUnf6iT1Z— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2023

За даними заступника генсека ООН з питань допомоги Мартіна Гріффітса, у сектор Газа прибув другий конвой з гуманітарною допомогою, який складається з 14 вантажівок.

«Ще один проблиск надії для мільйонів людей… Але їм потрібно більше, набагато більше», – наголосив Гріффітс.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що конвой не привіз паливо через побоювання з ізраїльської сторони щодо його призначення.

Агентство Телевидения Новости