Вночі на площі Свободи затримали п’яного розбишаку на автівці

Учора ввечері на майдані Свободи водій автомобіля ВАЗ, який мав явні ознаки сп’яніння, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку.

Порушник був зупинений екіпажем поліцейських офіцерів громади, який був неподалік, повідомляє патрульна поліція Харківській області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,05 проміле, що перевищило допустиму норму в понад 10 разів.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами.

Також впродовж року він двічі притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 130.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування, помістивши авто на спеціальний майданчик.

Також на місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчими було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення чоловіком ч.1 ст. 296 «Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом».

Агентство Телевидения Новости