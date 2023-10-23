Працював на окупантів за 60 тисяч російських рублів: держзрада

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року старший інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області добровільно перейшов на бік ворога, повідомляє прокуратура Харківській області.

Чоловік пішов на співпрацю з представниками рф, які окупували селище Шевченкове Купʼянського району.

У липні він подав заяву про прийняття на посаду у незаконному правоохоронному органі, копії особистих документів, автобіографію, анкету, фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних та підписав «трудовой договор».

Окупанти призначили його на посаду «и. о. старшего оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в так званому «УВД ВГА Харьковской области».

За свою роботу на ворогів обвинувачений отримував 60 тисяч рублів щомісячно.

У подальшому зрадник добровільно обійняв посаду «участкового уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)» у вказаному незаконному органі, чим забезпечив становлення і зміцнення влади рф на тимчасово окупованій території.

Чоловік звільнено з органів Національної поліції України.

Нині він перебуває у розшуку. Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости