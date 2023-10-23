Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:27
Просмотров: 78

Куп’янський район: енергетики відновили електропостачання після обстрілу

Куп’янський район: енергетики відновили електропостачання після обстрілу

У Куп’янському районі відремонтували високовольтну повітряну лінію 10 кВ, яка була пошкоджена у неділю, 22 жовтня, внаслідок прильоту керованої авіабомби в районі села Курилівка.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як розповів начальник Куп’янського РЕМ Борис Максютенко, без світла залишилися 530 споживачів.

«Нам вдалося виконати ремонт повітряної лінії та заживити 495 точок обліку. Через влучання у місцеву підстанцію ще 35 споживачів поки що знеструмлені, але ми працюємо над технічними рішеннями щодо їх заживлення», – зазначив Борис Максютенко.

Нагадаємо, фахівці Куп’янського РЕМ постійно працюють в екстремальних умовах через близькість фронту та мужньо виконують свої обов’язки, попри небезпеку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 