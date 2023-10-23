Куп’янський район: енергетики відновили електропостачання після обстрілу

У Куп’янському районі відремонтували високовольтну повітряну лінію 10 кВ, яка була пошкоджена у неділю, 22 жовтня, внаслідок прильоту керованої авіабомби в районі села Курилівка.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як розповів начальник Куп’янського РЕМ Борис Максютенко, без світла залишилися 530 споживачів.

«Нам вдалося виконати ремонт повітряної лінії та заживити 495 точок обліку. Через влучання у місцеву підстанцію ще 35 споживачів поки що знеструмлені, але ми працюємо над технічними рішеннями щодо їх заживлення», – зазначив Борис Максютенко.

Нагадаємо, фахівці Куп’янського РЕМ постійно працюють в екстремальних умовах через близькість фронту та мужньо виконують свої обов’язки, попри небезпеку.

Агентство Телевидения Новости