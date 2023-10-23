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У Харківській області вже опалюються 469 будинків

У Харківській області вже опалюються 469 будинків

Станом на 23 жовтня в Харківській області запустили 74 котельні – це 13,8% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.

Про це повідомили в ХОВА.

Минулого тижня запрацювали котельні у Височанській, Чугуївській, Мереф’янський, Слобожанській, Барвінківській, Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській, Нововодолазькій і Вовчанській громадах.

Уже опалюються 83 об’єкти соціальної сфери, серед яких – 28 закладів охорони здоров’я (17,1%). Також підключено 469 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (6,2%).

Нагадаємо, згідно з інформацією районних військових адміністрацій в області заплановано загалом до включення 536 котелень, 164 заклади охорони здоров’я та 7561 житловий будинок з централізованим теплопостачанням.

Агентство Телевидения Новости

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