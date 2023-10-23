На Харківщині з початку повномасштабного вторгнення рф сапери знешкодили понад 80 тисяч боєприпасів

Протягом останнього тижня у Харківській області піротехніки ДСНС знищили 537 вибухонебезпечних предметів.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

Він наголосив, що на території Харківської області працюють 35 піротехнічних розрахунків ДСНС, 175 саперів та 76 одиниць техніки. Загалом фахівці обстежили вже 3859 гектарів території та знешкодили 80 846 вибухонебезпечних предметів.

«За тиждень сталося 2 випадки підривів на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, 16 жовтня 72-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму на території приватного домоволодіння в Ізюмі. 17 жовтня стався черговий підрив сільськогосподарської техніки поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади, внаслідок чого 52-річний тракторист загинув. Нагалошую: якщо помітили підозрілий предмет, необхідно покинути місце знахідки тією дорогою, якою прийшли, та повідомити про це за номерами 101 або 112», – розповів Євген Василенко.

Агентство Телевидения Новости