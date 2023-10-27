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Бригада «швидкої» у Харкові реанімувала літню жінку
27 жовтня здійснено успішну реанімацію бригадою ЕМД 407.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
О 01:43 надійшов екстрений виклик до жінки 84 років, мешканки міста Харків, і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок фібриляції шлуночків.
Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів – стало відновлення вітальних функцій.
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.