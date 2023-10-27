Бригада «швидкої» у Харкові реанімувала літню жінку

27 жовтня здійснено успішну реанімацію бригадою ЕМД 407.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

О 01:43 надійшов екстрений виклик до жінки 84 років, мешканки міста Харків, і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок фібриляції шлуночків.

Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів – стало відновлення вітальних функцій.

Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости