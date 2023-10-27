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Прокурори зафіксували наслідки артобстрілів Купʼянщини з боку зс рф

Прокурори зафіксували наслідки артобстрілів Купʼянщини з боку зс рф

Слідством встановлено, що 27 жовтня приблизно о 00:45 російські військові обстріляли Купʼянськ-Вузловий.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджень зазнали житлові будинки та музична школа.

Також о 01:00 окупанти обстріляли село Курилівка Купʼянського району.

Ціллю ворога вкотре стали приватні домоволодіння, господарчі споруди та автомобілі.

За попередніми даними, окупанти здійснювали удари по населених пунктах з артилерії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости

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