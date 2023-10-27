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Сегодня 13:07
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Трамвай №8 тимчасово змінить шлях прямування

Трамвай №8 тимчасово змінить шлях прямування

Трамвай №8 курсуватиме іншим маршрутом з 16:00 27 жовтня до 13:00 1 листопада.

Як наголосили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з перевлаштуванням лінії електропередач на вулиці Морозова, повідомляє міськрада.

Трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

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