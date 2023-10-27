Провадив підприємницьку діяльність у взаємодії з окупантами, продаючи пальне — судитимуть депутата

Під час окупації Куп’янщини депутат Шевченківської селищної ради Харківської області VIII скликання провадив господарську діяльність у взаємодії з російськими загарбниками.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачення займався підприємницькою діяльністю у сфері лісопильного виробництва. Під час окупації смт Шевченкове він налагодив дружні відносини з представниками держави-агресорки і став вести бізнес у взаємодії з ворогом.

Однак підприємець дещо змінив сферу діяльності. Від окупантів обвинувачений отримав так званий «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» зі специфікацією «розничная торговля горючим».

Колаборант реалізовував пальне на автозаправних станціях в м. Куп’янськ та смт Шевченкове. За можливість вести підприємницьку діяльність він щомісячно сплачував 50 тис. російських рублів окупаційній владі.

Суд обрав колаборанту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Проте прокурори, послідовно відстоюючи позицію, оскаржили цю ухвалу в апеляційному порядку і домоглись обрання запобіжного заходу без права внесення застави — обвинувачений чекає на суд, знаходячись за ґратами.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости