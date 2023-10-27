На Харківщині протягом тижня знищили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів

З 19 до 25 жовтня включно у Харківській області розмінували 136 гектарів території.

Як повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, за тиждень піротехніки знешкодили 4099 вибухонебезпечних предметів.

Піротехнічні підрозділи обстежили понад 7 кілометрів автодоріг, 39 кілометрів ліній електропередач і повернули електропостачання 151 споживачеві. Також сапери розмінували майже 65 гектарів земель сільськогосподарського призначення і 8 об’єктів. Було перевірено 50 метрів газопроводу та 0,04 гектара акваторії.

Зокрема, впродовж 25 жовтня сапери розмінували майже 25 гектарів територій, понад 12 гектарів сільськогосподарських угідь та 1 об’єкт. За добу сапери знищили 766 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки розмінували майже півтора кілометра автомобільних доріг, а також більш ніж 8 кілометрів ліній електропередач. Електропостачання вдалося відновити 29 абонентам.

Нагадуємо, якщо помітили підозрілий предмет – не наближайтеся. Повідомте рятувальників – 101 або національну поліцію – 102.

Агентство Телевидения Новости