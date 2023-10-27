СБУ ідентифікувала особу рашиста, який знущався над мирним населенням під час окупації Харківщини

Правоохоронці встановили особу російського воєнного злочинця, який жорстоко поводився з цивільним населенням під час захоплення Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Ним виявився уродженець республіки Башкортостан, рф – Шафіков Айнур, який входив до складу загарбницьких угруповань на східному фронті.

За даними слідства, окупант брав участь у незаконних обшуках домоволодінь місцевих мешканців, застосовуючи до власників фізичне та психологічне насилля.

Також встановлено, що він разом з іншими військовослужбовцями рф вдерлись до приватного домоволодіння та побили господаря. Окупанти знущались та погрожували вбивством чоловіку, який відмовився продати їм свою малолітню доньку.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, заочно повідомлено про підозру 26-річному російському військовому за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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