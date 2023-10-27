На Харківщині добу шукали 15-річну втікачку
Харківські поліцейські протягом доби розшукали зниклу дитину: дівчину передали матері, її життю та здоровʼю нічого не загрожує.
Про це повідомляє ГУНП Харківської області.
До працівників сектору ювенальної превенції відділу поліції № 2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що 15-річна неповнолітня пішла з дому.
У телефонній розмові дівчина розповіла, що перебуває разом з хлопцем, повертатися додому відмовилася, про своє місце перебування не сказала.
Ювенальні поліцейські спільно з працівниками кримінальної поліції відділу поліції № 2 упродовж доби встановили місцезнаходження неповнолітньої.
З підлітками та їх батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди.