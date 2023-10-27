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На Харківщині добу шукали 15-річну втікачку

На Харківщині добу шукали 15-річну втікачку

Харківські поліцейські протягом доби розшукали зниклу дитину: дівчину передали матері, її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

До працівників сектору ювенальної превенції відділу поліції № 2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що 15-річна неповнолітня пішла з дому.

У телефонній розмові дівчина розповіла, що перебуває разом з хлопцем, повертатися додому відмовилася, про своє місце перебування не сказала.

Ювенальні поліцейські спільно з працівниками кримінальної поліції відділу поліції № 2 упродовж доби встановили місцезнаходження неповнолітньої.

З підлітками та їх батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди.

Агентство Телевидения Новости

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