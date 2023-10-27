Виправдовував збройну агресію рф проти України — судитимуть шанувальника «руського миру»

Мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, ділився своєю позицією на просторах інтернету. Зокрема, підозрюваний публікував у заборонених в Україні соціальних мережах «Вконтакте» та «Одноклассники» дописи на підтримку дій рф.У публікаціях, поширених чоловіком, містились тези кремлівської пропаганди про «теракты киевского режима против мирных жителей» та «специальную военную операцию».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також обвинувачений радів, що «россия вошла и наведет порядок», публікував дописи з твердженнями, що саме українські військові обстрілюють Харків і репостив цитати із закликами знищувати «нацистов и бандеровцев».

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости