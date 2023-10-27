Масштабна відбудова Ізюмської лікарні: в проєкті є вертолітний майданчик та міцні бомбосховища

На розвалах центральної лікарні міста Ізюм на Харківщині працює важка техніка. Машина залізною клішнею витягує уламки залізобетону та складає в вантажівку. Не все з цих руїн відправиться на смітник.

Андрій Кисельов, інженер будівельної компанії

Сейчас конструкция аварийная и людей туда запустить нельзя. То, что можно было достать экскаватором – то достали. Профильная труба ценна, ее сортируют и режут, чтоб потом можно было использовать. Техника пока справляется.

На цьому місці має вирости ціле медичне містечко. Зараз триває демонтаж операційного відділення. Саме по ньому окупанти неодноразово завдавали ударів.

Дмитро Зінов’єв, генеральний директор Ізюмської ЦМЛ

Здесь строиться корпус медицинский для вторичной медицины. Для первичной медицини восстанавливается существующий корпус. Также проектом предусмотрено восстановление родильного отделения 3-етажного. Судмедекспертиза и патанатомия здесь будут располагаться. И еще увеличивается инфекционное отделение, 2-этажное здание.

У проєкті передбачено вертолітний майданчик та міцні бомбосховища. За планом, будуватимуть новий медкомплекс у три етапи.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Це буде нова абсолютно лікарня кошторисом 1,2 млрд грн. Цей проєкт планується реалізовувати в три черги. Перша черга коштуватиме приблизно 750 млн, ще дві – приблизно по 250 млн.

Лікарі продовжують надавати людям допомогу у тих приміщеннях, що вціліли.

Дмитро Зінов’єв, генеральний директор Ізюмської ЦМЛ

У нас на сегодняшний день есть три операционных, ми оказываем травматологическую помощь. Стоматология, гинекология, терапия, неврология, офтальмология – мы это все предоставляем нашему населению.

Травматолог Юрій Кузнєцов всю окупацію провів у місті – з кількома медсестрами працювали у підвалі лікарні. Надавали людям необхідну допомогу, доводилося й оперувати – без електрики та опалення. За відданість справі медика нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Юрій Кузнєцов, лікар-травматолог Ізюмської ЦМЛ

Я дуже радий за ту нашу працю під час окупації та надання допомоги людям у тих непростих умовах. Це помітили на найвищому рівні і це допоможе, я сподіваюся, відновити нашу лікарню і працювати в ще кращих умовах, ніж в нас були до війни. Характер роботи трохи змінюється, більш вже цивільних травм, пов’язаних із цивільним життям. Це травми у стані алкогольного сп’яніння, ДТП з’являються.

Проте мінно-вибухові травми нікуди не поділися. Ізюмський район є одним із найбільш замінованих на Харківщині. Тарас опинився на операційному столі після підриву на міні. Чоловік ходив за грибами. В лікарні вже три місяці.

Тарас

Помогли люди, вызвали скорую. И меня доктор Юрий Евгеньевич, дай бог ему здоровьичка, мне ногу почти вылечил. Ходить нет, но уже ногой так крутишь и хорошо. А наступать – нет.

Сьогодні в ізюмській лікарні працює 240 співробітників. З них 45 лікарів, інші – медсестри та молодший персонал. Колектив повертається, але декому з медиків просто немає куди їхати – знищене житло.





Агентство Телевидения Новости