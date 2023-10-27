На Харківщині з’явилася унікальна машина для розмінування

Харківські фахівці розробили першу в Україні спеціальну машину для підготовки ґрунту до розмінування. Ця машина випробовувалася понад рік та отримала сертифікат відповідності, що дозволяє налагодити її виробництво.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Техніка проста у використанні та обслуговуванні, а також помітно дешевша закордонних аналогів. При цьому абсолютно не поступається у ефективності, так само знешкоджуючи протипіхотні та протитанкові міни. Машина оснащена автоматичним пультом управління та камерами відеоспостереження, що зменшує ризики для операторів.

Ми вже придбали дві такі машини, друга буде передана до кінця листопада. Вартість однієї – 4,6 млн без ПДВ (5,6 – із урахуванням ПДВ).

Агентство Телевидения Новости