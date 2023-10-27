На Харківщині поліція затримала автоугонщика

26 жовтня 46-річний власник Mercedes Benz заявив про угон своєї автівки. Чоловік розповів поліцейським, що напередодні ввечері припаркував автотранспорт на одній з вулиць села Наталине Красноградського району.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході оперативно розшукових заходів поліцейські встановили, що автомобіль викрав раніше судимий 21-річний місцевий мешканець. Зловмисник пошкодив центральний замок автомобіля. Проїхавши декілька вулиць, він кинув автівку.

Впродовж години правоохоронці розшукали викрадений автомобіль та затримали зловмисника.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости