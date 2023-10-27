Прокуратура показала наслідки обстрілу Купʼянщини 27 жовтня

27 жовтня приблизно о 14:20 російські військові обстріляли с. Кіндрашівка Купʼянського району. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Отримала поранення 67-річна жінка. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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