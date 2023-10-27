На Харківщині від артобстрілів потерпали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Вовчанськ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 жовтня. 611 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Бобилівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів, продовжував перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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