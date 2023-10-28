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Борис Джонсон стане телеведучим

Борис Джонсон стане телеведучим

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон буде ведучим на новинному телеканалі GB News.

Про це повідомляється на сайті каналу, пише Кореспондент.

Політик стане ведучим і оглядачем авторської політичної програми. А у 2024 році буде висвітлювати парламентські вибори в країні.

Джонсон зазначив, що із задоволенням прийняв пропозицію попрацювати на телебаченні.

«Я буду говорити про величезні можливості Великобританії, але так само і про труднощі. І про те, чому наші найкращі дні ще попереду», – сказав він.

За словами британського експрем’єра, він ділитиметься своєю думкою з приводу Росії, Китаю, війни РФ проти України, «того, як ми відповідаємо на ці виклики».I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2023

На телеканалі заявили, що «Джонсон був найвпливовішим прем’єр-міністром нашого покоління, і його унікальний погляд на внутрішню і міжнародну політику матиме приголомшливий успіх у глядачів».

Агентство Телевидения Новости

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