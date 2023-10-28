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Минулої ночі ППО України знищила 3 ракети «Іскандер-К»
Близько першої години ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К».
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму.
Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі.