Цієї ночі Україна переходить на зимовий час

В ніч з 28 на 29 жовтня о 4:00 по всій Україні відбудеться перехід на зимовий час.

Сучасна техніка (комп’ютери та смартфони) переходять на новий час автоматично.

Механічні годинники потрібно налаштувати самостійно – о 4:00 ранку 29 жовтня 2023 року стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

В Україні переведення годинників проводиться усі роки незалежності. При цьому зимовий час вважається природним. Щодо переведення стрілок є різні думки, повідомляє УНІАН.

Прихильники впевнені, що такий перехід економить електроенергію та енергоносії. Противники вважають, що це призводить до порушення біоритмів людини й погіршення здоров’я.

Агентство Телевидения Новости