Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:30
Просмотров: 105

Цієї ночі Україна переходить на зимовий час

Цієї ночі Україна переходить на зимовий час

В ніч з 28 на 29 жовтня о 4:00 по всій Україні відбудеться перехід на зимовий час.

Сучасна техніка (комп’ютери та смартфони) переходять на новий час автоматично.

Механічні годинники потрібно налаштувати самостійно – о 4:00 ранку 29 жовтня 2023 року стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

В Україні переведення годинників проводиться усі роки незалежності. При цьому зимовий час вважається природним. Щодо переведення стрілок є різні думки, повідомляє УНІАН.

Прихильники впевнені, що такий перехід економить електроенергію та енергоносії. Противники вважають, що це призводить до порушення біоритмів людини й погіршення здоров’я.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 