Приблизно 4 тисячі солдатів втратила рф у районі Авдіївки 

Під час наступу на Авдіївку Донецької області станом на сьогодні, 28 жовтня, окупаційні війська РФ втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу.

Як пише УНІАН, про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонних переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів», – зазначив Умєров.

Крім того, український міністр подякував Ллойду за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів. Також сторони обговорили майбутню зустріч у форматі «Рамштайн».

«Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях», – пише пресслужба Міноборони.

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