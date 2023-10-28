На Харківщині протягом цього року відбудовують 22 об’єкти, пошкоджені обстрілами

Відновлення в Чугуївському районі відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Усього на 22 проєкти виділено 836 мільйонів гривень.

Про це в Офіційному Медіацентрі розповів начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко, повідомляють в ХОВА.

«21 проєкт реалізується завдяки фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевим бюджетам. А один – тільки з місцевого бюджету, це будинок у Чугуєві», – зазначив Сергій Лободенко.

Загалом планується реалізувати 19 проєктів відновлення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на суму 310 мільйонів гривень.

«Тривають роботи у 17 будинках у Старому Салтові. Три з них перебувають вже на завершальному етапі. Ще відновлюємо будинок у Чугуєві, у другому наприкінці серпня закінчили роботи.

Загалом у районі 752 квартири потребують відновлення, з них в Старосалтівській громаді – 508, а в Чугуївській – 244», – повідомив начальник Чугуївської РВА.

Він додав, що в районі відновлять також 2 заклади освіти на суму 451,4 мільйона гривень.

«У Старому Салтові нещодавно розпочалися роботи у закладі освіти, а у Чугуєві триває процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Обидва об’єкти є перехідними на наступний рік. Також наступного року продовжаться роботи в будівлі, де розміщуватиметься амбулаторія, ЦНАП і Старосалтівська селищна рада.

Вартість цього проєкту становить майже 74 мільйони гривень», – повідомив начальник Чугуївської РВА.

Агентство Телевидения Новости