«Укрзалізниця» повідомляє про затримку поїздів через негоду

У деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Затримуються наступні потяги:

№1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+3:44);№63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:59);№113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:44);№21/22 Харків-Пас.-Львів (+1:37);№111/112 Ізюм-Львів (+2:13).

Загалом по Україні затримуються майже 20 поїздів далекого прямування.

«Пасажирів цих рейсів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани», наголошують в Укрзалізниці.

«Крім того, нагадуємо всім зустрічаючим та проводжаючим, що дізнатися час та колію прибуття або відправки можна безпосередньо у застосунку та чат-ботах у розділі «онлайн-табло», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости