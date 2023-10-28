Через негоду в Харкові сьогодні, вже впало шість дерев і є випадки обриву дротів

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, з 8:00 до 13:00 до диспетчерської служби «1562» надійшло вісім відповідних заявок.

Дерева та гілки впали в Київському, Салтівському, Індустріальному, Шевченківському та Основ’янському районах, повідомляють в міськраді.

Бригади комунальних підприємств оперативно виїхали до місць викликів для усунення аварійних ситуацій.

Також зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» оперативно усувають наслідки негоди та тимчасово приспустили державний прапор на флагштоку.

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