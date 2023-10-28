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Харків готовий надати житло мешканцям евакуйованих районів

Харків готовий надати житло мешканцям евакуйованих районів

Місто Харків готове надати житло мешканцям Куп’янського району, яких евакуюють.

Про це сьогодні, 28 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, людей за їхнім бажанням можуть розмістити в гуртожитках, де створені всі умови для комфортного перебування.

Мер зазначив, що в Харкові проживає багато внутрішньо переміщених осіб з різних регіонів – Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та ін. Вони можуть влаштуватися працювати на місцеві комунальні підприємства, де є вакансії.

«Ми надаємо таку інформацію, і багато хто працює на комунальних підприємствах.

Крім того, зараз Харків посідає четверте місце в Україні щодо відкриття нових ФОП, а це створення нових робочих місць, виплата зарплати, нормальне життя людей», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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