Через негоду в Харківські області знеструмлені деякі населені пункти

Через негоду частково знеструмлено село Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення у Богодухівському районі.

У Харкові знеструмлень немає, повідомляє Харківобленерго.

«Ситуація залишається динамічною, адже негода триває», кажуть фахівці Харківобленерго.

«Оперативно-виїзні бригади районів електричних мереж АТ «Харківобленерго» працюють та роблять все необхідне для якнайшвидшого усунення знеструмлень.

Енергетики звертаються до населення з проханням бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки у разі обриву електричного проводу», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости