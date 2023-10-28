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Сегодня 17:35
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Через негоду в Харківські області знеструмлені деякі населені пункти

Через негоду в Харківські області знеструмлені деякі населені пункти

Через негоду частково знеструмлено село Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення у Богодухівському районі.

У Харкові знеструмлень немає, повідомляє Харківобленерго.

«Ситуація залишається динамічною, адже негода триває», кажуть фахівці Харківобленерго.

«Оперативно-виїзні бригади районів електричних мереж АТ «Харківобленерго» працюють та роблять все необхідне для якнайшвидшого усунення знеструмлень.

Енергетики звертаються до населення з проханням бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки у разі обриву електричного проводу», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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