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Через негоду в Харківські області знеструмлені деякі населені пункти
Через негоду частково знеструмлено село Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення у Богодухівському районі.
У Харкові знеструмлень немає, повідомляє Харківобленерго.
«Ситуація залишається динамічною, адже негода триває», кажуть фахівці Харківобленерго.
«Оперативно-виїзні бригади районів електричних мереж АТ «Харківобленерго» працюють та роблять все необхідне для якнайшвидшого усунення знеструмлень.
Енергетики звертаються до населення з проханням бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки у разі обриву електричного проводу», йдеться в повідомленні.